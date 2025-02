La actriz Andrea del Boca sorprendió al compartir detalles sobre la convivencia de Mauro Icardi y L-Gante durante las grabaciones de Bake Off Famosos, el reality de pastelería conducido por Wanda Nara, invitada a Intrusos, la exparticipante contó cómo terminó siendo parte del programa y reveló las distintas situaciones que tuvieron el futbolista y el músico en el set de filmación.

La inesperada participación de Andrea del Boca en el reality

Andrea de Boca confesó que ingresó al reality de pastelería por pedido directa de Wanda Nara. “Un día a la noche me llamó Kennys Palacios y me dijo ‘¿estás para cocinar? (...) Me pasó con Wanda y ella me dijo ‘quiero que hagas Bake Off’. (...) Ella no acepta un no, así que el lunes ya estaba aprendiendo cierta técnica, y a la semana siguiente estábamos grabando”, relató.

Sobre el rol de Wanda Nara en la conducción, la actriz fue contundente: “Me gustaba lo que hacía. La verdad es que es muy fresca, muy natural, muy buena compañera. Eran muchas horas de grabación”, destacó.

El contraste entre Mauro Icardi y L-Gante en el set

Marcela Tauro, panelista del ciclo, quiso saber cómo fue la presencia de Mauro Icardi y L-Gante en las grabaciones del programa, Andrea del Boca respondió con sinceridad: “A Mauro lo vi de lejos, nunca se acercó, nunca saludó...Pero no me cayó mal, tal vez es su personalidad”, explicó, diferenciándolo completamente del cantante de cumbia.

En contrapartida, destacó el carácter afable de L-Gante: “L-Gante, que fue un día solamente, por lo menos en el tiempo que yo estuve, me pareció un tierno”, aseguró.

Andrea del Boca

Para cerrar, la actriz recordó una simpática anécdota con el músico. “Yo lo tenía por los medios y cuando me lo crucé en la carpa lo saludé. Y me dijo ‘qué lindos ojos tiene’. Y le dije ‘podría ser tu madre, pero me podés tutear. Y me dijo ’ah, sí, tenés lindos ojos'. Divertido, digamos”, concluyó con humor.

Wanda y L-Gante- Mauro Icardi

Andrea del Boca logró ejecutar una clara diferenciación entre los perfiles de Mauro Icardi y L-Gante, uno caracterizado por su apatía y, por el contrario, otro por su amabilidad pura.

N.L