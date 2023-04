La final ardua y emocionante que todos anhelaban terminó ofreciendo aún más de lo supuesto. Dividida en dos capítulos por la tormenta que el domingo se abalanzó sobre Palm Beach, la final del US Open consagró por primera vez a Park Place, la organización del patrón moscovita Andrey Borodin (55) en la que brillan dos argentinos, Hilario Ulloa (37) y Juan Britos (30).

Y fue el oriundo de Lincoln, Ulloa, quien este año liderará en la Triple Corona argentina a su equipo La Hache, quien se robó todos los elogios de un partidazo que concluyó en la cancha de Isla Carroll y que ya mencionan como el sucesor de Facundo Pieres. Hilario ganó su cuarto US Open con diez de los doce goles de su equipo, fue elegido el MVP y en los minutos finales descolló con dos jugadas que rápidamente se viralizaron.

Cómo fue el papel consagratorio de Hilario Ulloa en el US Open de polo

Primero convirtió el gol de la victoria, y segundos después le sacó del buche el empate a Valiente birlándole la bocha ni más ni menos que a Adolfito Cambiaso (48) cuando el crack iba a concretar. Fue 12 a 11 para los de camiseta azul, un festejo que quedó inmortalizado con la imagen de UlloA y ‘Juani’ Britos arrollidados y abrazados en el césped como símbolo de semejante logro.

Del lado de enfrente a Hilario Ulloa, Cambiaso hizo todo lo que suele ofrecer su repertorio, y muy cerca estuvo de conquistar su décimo US Open. En la final no pudo contar con la valiosa compañía de su compatriota ‘Luquitas’ Criado (19), pero de no ser por los mágicos minutos finales de Ulloa hoy estaría celebrando.

