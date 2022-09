Valeria Aquino explicó por qué no tiene buena relación con Barby Silenzi: "Me metieron los cuernos"

Valeria Aquino es la madre de Alma, la segunda hijo de El Polaco y es de público conocimiento la mala relación que tiene con la actual pareja del cantante, Barby Silenzi. A pesar de que la separación fue hace más de seis años, la mala relación entre ambas mujeres parece no tener fin.

La expareja del músico estuvo en "LAM" y aseguró: "A mí me metieron todos los cuernos". Seguido a eso, Yanina Latorre aprovechó y le preguntó por qué tiene tan mala relación con Barby Silenzi: "Ya no es más tu marido El Polaco, es pareja de Barby, no sé por qué siempre ahí ese resquemor y vos hablas de inseguridad".

Valeria Aquino y su hija, Alma.

Valeria Aquino le agradeció a la angelita por hacerle esa pregunta, ya que nunca había tenido la oportunidad de contarlo públicamente aunque sí era un tema hablado con el artista. "Estábamos separados y convivíamos en la misma casa con nuestra niña, por separarnos, no me había ido de la casa. Empieza el Bailando y en seguida lo vinculan con Barby que era su bailarina", relató la mamá de Alma.

"Imaginate yo en casa con una niña pequeña de un año, o sea estábamos charlando la separación y ahí arranca todo", agregó Aquino con total sinceridad. Pero con la intención de calmar las aguas lanzó: "Pasó el tiempo, ahora me chupa un huevo".

Valeria Aquino aclaró por qué todavía no puede tener buena relación con Barby Silenzi

Yanina Latorre no le creyó que ya no le importe lo que pasa entre El Polaco y Barby Silenzi, le mencionó que la pareja ya tiene una hija y que aún así ella sigue chicaneando a la bailarina. "Es complicado, cuando el hombre va y viene y no tiene en claro qué quiere. En su momento había cosas, no es que yo llamaba o molestaba a alguien", sentenció Aquino.

La angelita insistió y le preguntó si le parecía correcto hacerlo público y contarlo en los medios, pero Valeria reconoció que se equivocó en eso y contestó: "Error, por eso te digo. ¿Pero cómo lo calmaba?, no tenía forma.Pero ahora ya pasó, ya está".