Valeria Aquino reveló por qué no estuvo en el cumpleaños de Sol, la hija de El Polaco y Karina

En un móvil para Intrusos, Valeria Aquino, expareja de El Polaco y madre de su hija Alma, explicó por qué no fue al cumpleaños de 15 de Sol, la hija mayor del cantante de cumbia y Karina La Princesita.

"No estaba acá. Estaba de viaje para los 15", aclaró la mediática, quien se encontraba de viaje con amigos al momento de desarrollarse el festejo.



Luego, desde el programa quisieron saber por el cumpleaños que semanas atrás le festejó a su hija Alma y en el que estuvo nada más y nada menos que Barby Silenzi. "¿Este cumpleaños de Almita que compartieron fue todo en armonía?", le consultó Maite Peñoñori y Valeria fue contundente: "Sí, estuvo hermoso. Alama estaba feliz. Eso es lo más importante. Con ella no tuve diálogo en el cumpleaños, pero está todo bien. El Polaco me avisó que venía con ella. Me pidió permiso porque era en mi casa", aclaró.



"Lo principal es que ellos (El Polaco y Silenzi) estén felices para poder hacer felices a las nenas sino todo es un quilombo", acotó luego haciendo referencia a las crisis que tuvieron la bailarina y el cantate.

Cómo es la relación entre Valeria Aquino y El Polaco

En ese monento, Aquino también habló de cómo es el vínculo con El Polaco: "Está todo bien, gracias a Dios. Siempre estamos juntos en el cumple de Alma. Somos los papás, y está todo bien".

Luego, haciendo hincapié en la relación del cantante y Barby Silenzi, Valeria continuó: "Yo no estaba enterada de que se habían reconciliado. Me enteré un día antes del cumple de Almita. Como yo no hablé con ella, de mi parte no le iba a llegar la invitación. No tenía diálogo. Pero me lo avisó Ezequiel y, obviamente, las puertas se abrieron para ella también en el cumple de la niña.