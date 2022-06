Valeria Mazza reveló que Tiziano Gravier romperá el silencio: "Quiere contar lo que se siente"

Valeria Mazza habló con la prensa luego de la operación de mandíbula a la que se sometió su hijo, Tiziano Gravier luego de ser víctima de una golpiza sin motivo alguno. La modelo le contó a los periodistas que el adolescente ya recibió el alta médica y que seguirá la recuperación en su casa.

La modelo reveló que sus hijos actuaron bien en el momento del conflicto. Lejos de responder a los golpes, se retiraron corriendo del lugar. Con respecto a esto, Valeria Mazza aseguró: "La violencia no se responde con violencia. La violencia se responde con justicia".

Tiziano, Valeria y Benicio.

Uno de los periodistas le preguntó a la modelo: "Si los agresores le piden perdón a tu hijo, ¿él que haría en ese caso?". Por lo que Valeria Mazza reveló: "No lo sé, esa es una pregunta para Tiziano, que yo creo que en su momento él también va a hablar. Él quiere también contar en primera persona lo que se siente ser agredido sin motivo y quiere dar su opinión y su ejemplo para que esto no siga pasando y no le pase a otros chicos".

De esta forma quedó claro que Tiziano Gravier tiene la intención de poder hablar públicamente para poder manifestar cómo vivió esta situación de violencia sin causa. Por su parte, Valeria Mazza manifestó la impotencia que genera la falta de seguirdad en la vía pública.

Cómo sigue el proceso de recuperación del hijo de Valeria Mazza

Valeria Mazza declaró: "Va a hacer la recuperación en casa, que básicamente tiene que, por una semana más, seguir tomando todos los medicamentos: calmantes, antiinflamatorios, antibióticos. El lunes tiene que volver a ver al cirujano a ver cómo está avanzando la operación, ver el tema de los puntos que teóricamente son reabsorvibles, pero alguno se puede llegar a sacar".

Con respecto a la cirugía propiamente dicha, la modelo aclaró: "Aparte de las placas de titáneo que le pusieron, tiene dos tornillos arriba y 2 tornillos abajo y tiene unas gomitas, eso es para controlar que no haya movimiento y además para relajar los músculos, porque esos músculos son muy fuertes y tienden a tirar, entonces eso también puede complicar".

La publicación de Valeria Mazza.

Valeria Mazza expresó cómo se siente en este momento: "Yo la verdad que siento más alivio después de que pasó la operación y verlo a él que está mejorando, cada hora que pasa está un poco mejor. No veo la hora de llegar a casa y de que estemos los seis juntos en casa y por lo menos necesito unos cuantos días de nido lleno y del calor de la familia".