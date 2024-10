La verdadera vida de Martín Pepa, el nuevo amor de Pampita

Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa, quien sería su nuevo amor, se conocen desde la adolescencia, los dos son de La Pampa (él de Intendente Alvear y ella de General Acha), y los caminos de sus vidas se bifurcaron por senderos diferentes.

Pampita y Martín Pepa, quien sería su nueva pareja.

Cómo es la vida de Martín Pepa

Mientras que Carolina Ardohain (46) formó su familia primero con Benjamín Vicuña y más recientemente con Roberto García Moritán, de quien acaba de separarse escándalo mediante a cinco años de casarse y a tres de ser padres de una hija, Martín Pepa (45), es uno de los tres hermanos varones de una familia que cruzó las fronteras y se fue instalando entre Europa y los Estados Unidos.

Su hermano mayor, Juan Pepa (46), reside en Londres -después de hacerlo mucho tiempo en Madrid junto a la hijastra de José Luis Manzano, Juana Schindler. Y el menor, Jorge Pepa (44), vive en España junto a Mercedes Figueras, la hermana del polista ‘Nacho’ Figueras.

Hábil para moverse socialmente, socio de dos empresas vinculadas con las nuevas tecnologías (Growp Up Social Media Marketing y Growup Ga ming) y brazo derecho del multimillonario australiano James Packer (57), Martín es un trotamundos con residencia en Los Hamptons de Nueva York, donde viven su hija de 6 años, Sienna Pepa (ya compite en torneos de salto) y su exmujer, la amazona neoyorquina Paige Allardice.

Pepa es el brazo derecho del millonario australiano James Packer y juega al polo para divertirse.

La amistad de Martín Pepa y Facu Pieres.

Su cercanía con los Pieres se extiende también al club de la familia, Ellerstina, y por eso muchas veces elige refugiarse en la mansión que Packer posee dentro del imponente predio de General Rodríguez.

Dicen que la madre de Pepa, Silvia, quien participó de la reciente peregrinación a Luján del 5 de octubre, coincidió con la modelo en la misma y le habría sugerido que le dé una oportunidad a su hijo, que también estaba soltero y ponderó sus cualidades como padre. Casualidad o no, dos semanas más tarde, el lunes 21 de octubre, ‘Pampita’ fue vista junto a Martín en un palco del Teatro Colón durante un homenaje a Astor Piazzolla.

Pepa con Facundo Pieres. Pedro Falabella y Federico Fernández Prieto en una fiesta.

En pleno impacto mediático de la noticia, las acciones del rumor subieron definitivamente el jueves 24, cuando Martín y Carolina compartieron una cita clásica de las parejas que desean ser descubiertas: primero cena en Gardiner con amigos y al toque más intimidad en la disco Tequila.

En ambos casos celebraron el cumpleaños del estilista Eddie Rodríguez, uno de los más queridos del ambiente fashion. Allí, dentro del exclusivo salón VIP, algunos besos en la madrugada sellaron el vínculo.

Este lunes, Pampita fue al Park Hyatt y allí también estuvo Martín Pepa.

La cercanía entre la modelo y Pepa, siempre intrigante y sugerente, volvió a manifestarse el lunes 28 en los jardines del hotel Park Hyatt, donde Carolina fue invitada al primer aniversario de casa dos de su amiga Oriana Montanelli y el empresario Carlos Gorosito.

Curiosidades del destino: el pasado año ‘Caro’ asistió con García Moritán a la boda de su amiga, a quien conoce de sus épocas de vendedora de la marca John L. Cook, en Haras El Dok.

Caro en la caminata a Luján, donde dónde la madre de Pepa le habría recomendado a su hijo

En plena temporada del polo de alto handicap, Pepa suele ser un habitué de cada edición del Abierto Argentino de Polo. Asiste junto a su amigo australiano, Packer, que casi todos los noviembres se instala en Buenos Aires para ver a los cracks del polo.

Martín repartirá su corazoncito este año entre La Natividad, donde juega ‘Facu’ Pieres, Ellerstina, donde Gonzalo Pieres capitanea a una formación en pleno resurgimiento, y La Aguada, equipo que vuelve al Abierto tras cinco temporadas en el que juega otro buen amigo de Pepa, Pedro Falabella.

No se ría de extrañar que ‘Pampita’ lo acompañe a alguno de los partidos de Palermo, aunque ya aclaró que en los primeros días de noviembre debe viajar a París por un trabajo.

Martín Pepa.

Si bien todo lo sucedido suma elementos para hablar de una nueva relación, la modelo aclaró que Pepa no sería la única opción que baraja su corazón. Consultada por los medios por qué no blanqueaba, dijo que todavía no era momento.

“Uste des me conocen, cuando yo tengo que blanquear, blanqueo. Nunca he ocultado nada. Jamás. Pero tranquilos, viene el verano. Ni idea. Hablemos en marzo, abril, mayo, no sé”, dijo Pampita en pleno acoso mediático. Mientras tanto, su candidato más firme no ahorra galantería, gastos ni gestos en pos de conquistarla.

¿Será Martín Pepa el nuevo dueño de su corazón? Por ahora picó en punta… Y la bandera a cuadros da toda la impresión que caerá sobre él.

Texto: Carlos Cevetto.