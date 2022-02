Vero Lozano habló después del accidente en Aspen: "La vida a veces te sacude"

Instagram

Verónica Lozano reapareció en las redes, luego del terrible accidente que sufrió en Aspen. "Un poco de todo por que la vida a veces te sacude", escribió la conductora acompañando una seguidilla de postales de lo que son sus vacaciones familiares.

Con respecto al accidente, Vero Lozano contó: "Estoy bien, no dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera de los talones", evidenciando que más allá de la recuperación, deberá someterse a una cirugía en los talones, por el daño que sufrieron sus pies en el accidente.

Vero Lozano

"Gracias por las lindas energías, a las feas espejito y rebote", expresó Vero Lozano, fiel a su clásico sentido del humor, con el que agradeció los mensajes de aliento y le respondió a los detractores que hicieron comentarios negativos luego del incidente que le tocó vivir.

Por el momento, Vero Lozano no volverá al país, ya que según trascendió, la cirugía que le practicarán, se realizará en Estados Unidos y luego tiene que esperar la autorización de los médicos para poder subirse a un avión y aguantar la presurización del viaje sin inconvenientes que perjudiquen su salud.

Corcho Rodríguez y Vero Lozano