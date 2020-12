Verónica Ojeda habló sobre la muerte de Diego Maradona: “Quiero que se haga justicia y saber la verdad”

Tras la sorpresiva muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre, Verónica Ojeda, quien fuera su expareja y madre de su hijo Dieguito Fernando, optó por el silencio, hasta ahora.

A través de una llamada telefónica con en el programa Confrontados, conducido por Marina Calabró, la ex del astro se refirió a cómo vive este duro momento. Ojeda primera comenzó la charla agradeciéndole a Mario Baudry, su actual pareja y representante de su hijo, quien ha sido una de las personas que ha salido a hablar en los medios sobre cómo está viviendo esta situación el menor del clan.

“Nadie en la vida me defendió como me está defendiendo ante los medios y para mi eso es... no voy a tener cómo decirle gracias. Yo sé que Dieguito va a estar agradecido toda la vida por todo lo que hace y aparte la relación que tienen los dos es única. Simplemente es darle un abrazo, decirle gracias y que lo amo”, aseguró Verónica.

Luego, sobre cómo está atravesando este momento Dieguito, Ojeda aseguró: “La verdad es que está pasando por un momento... obviamente tiene siete años”. Pero la sorpresa llegó minutos más tarde cuando el niño tomó el teléfono y se le escuchó decir: “Mario te quiero. Lo estoy viendo en la tele, me está defendiendo", dijo en referencia al letrado que estaba en el estudio del programa.

Por último, y en referencia al proceso judicial que se está llevando adelante tras la muerte del astro, Ojeda fue contundente: “¡Justicia! Yo ya le dije a Mario que se haga justicia, nada más. Quiero saber la verdad, nada más que eso”.