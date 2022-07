Verónica Paschiero habló de su ruptura con Hernán Drago a un año de comenzar la relación.

La reconocida bailarina se animó a contar cuáles fueron las causas que llevaron a tomar esta decisión. “Nosotros llevábamos un año juntos y suceden cosas como pueden suceder en cualquier pareja", dijo en Mitre Live.

Verónica aseguró que con Hernán Drago las cosas venían bien "puertas adentro", pero la actitud de no "oficializar" mediáticamente la terminó de cansar.

"Cuando nosotros hablamos yo le dije que no entendía la relación, adentro de casa sucedía una cosa y afuera se exponía otra. Empieza a haber esa duda, entonces es verdad o es mentira esto, ya me generó una duda la relación con él y cuando te agarran dudas...., yo sé lo que le di y sé el tiempo que estuvimos juntos, yo soy muy honesta”, disparó la bailarina.

Verónica Paschiero reveló las causas de su ruptura con Hernán Drago

Al parecer, lo que molestó a Paschiero fueron las declaraciones del modelo en la revista Gente en la que aseguró no estar de novio. "Estoy bien, no importa mi estado. No estoy con nadie puntual, ni de novio" fueron las palabras de Hernán Drago.

"Sentí un destrato público, es esa la sensación, él quería llamar a mi familia pero no, ya está y quizás yo no estoy acostumbrada a esto”, disparó.

La coincidencia de Hernán Drago con Laurita Fernández que despertó rumores

Después de confirmada la ruptura con Verónica Paschiero, Hernán Drago fue envuelto en rumores de romance con Laurita Fernández.

Fue Juariu, la experta en redes sociales, quien reparó en la coincidencia entre ambas figuras que son compañeros en Bienvenidos a bordo.

La periodista descubrió que ambos habían compartido detalles de su paso por la provincia de Salta tomando mate y mostrando parte del paisaje.

Pero en medio de estas versiones, Ángel de Brito se encargó de desmentir los dichos. A través de su cuenta de Instagram en donde hizo su clásico "#AngelResponde", el conductor de LAM respondió sobre las sospechas sobre Laurita y Hernán.

Ante la consulta de si pasaba algo entre ellos, De Brito fue contundente: "No", exclamó, al tiempo que aclaró que Laurita “está de novia con sus tres trabajos”.