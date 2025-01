Vestido ultra cut out con animal print, el look de Sol Pérez con el que demuestra que se puede ser sexy estando embarazada

La reconocida modelo sorprendió a todos con su último look para la emisión de Gran Hermano de este martes. Sol Pérez deslumbró con un nuevo estilo en su cabello en color cobrizo y ondulado. La flamante letrada optó por utilizar un peinado semi recogido exhibiendo su nueva imagen.

Sin embargo, no solo su cabello sino también su vestimenta se robó las cámaras. La argentina utilizó un conjunto sumamente sensual que resaltó su figura impoluta aún estando embarazada.

La misma mediante sus historias de Instagram dio a conocer su radical cambio de look y etiquetó a sus estilistas quienes fueron responsables de su “nueva yo”.

El sensual look de noche de Sol Pérez luciendo su panza de embarazada

La abogada utilizó un vestido ultra cut out con estampado animal print y transparencias. Acompañó este lookazo con una melena rizada en color rojo con un peinado recogido.

Sol Pérez a pocos meses de dar a luz decidió continuar trabajando como panelista en el programa de Santiago del Moro. Allí la mediática debate sobre el show a partir de su experiencia en certámenes similares.

Desde el estudio y con luces neón, Sol Pérez aprovechó para tomarse múltiples fotografías posando con un outfit que se destaca por dejar ver su embarazo de cuatro meses.

La esposa de Guido Mazzoni sorprendió al panel esta noche con su outfit y así también a sus seis millones de seguidores. La ex meteoróloga en los últimos años dio un giro 180 grados en su vida, tanto en lo profesional como en sus vínculos. En noviembre de 2023 se casó y en abril del 2024 se recibió de abogada por la Universidad Siglo 21.

Para esta noche, la modelo optó por un maquillaje natural cediéndole el protagonismo a su cabellera. Con labios en color terracota, sombras castañas y un delineado cat eye, Sol Pérez posó con su panza de embarazada gracias a su vestido al cuerpo que fue el eje de las miradas. La celebridad de 31 años se encuentra en la dulce espera, pero con todo el glamour y la sensualidad que la caracterizó siempre.

La abogada dio cátedra de moda con su indumentaria y su sensual look de noche luciendo su panza de embarazada. La panelista a lo largo de los programas fue cambiando de estilo, pero este último look la posicionó como una de las referentes de la moda de embarazadas. Junto con su esposo, Sol Pérez antes de mitad de año planea dar a luz no sin antes mostrar todas sus glamourosas combinaciones de ropa.

C.G