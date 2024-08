Camila Mayan llamó la atención de todos los medios luego de confirmar que decidió iniciar acciones legales contra su expareja, Alexis Mac Allister, para reclamar una compensación económica por los años que pasaron juntos. Ahora, fue Ailén Cova, la actual novia del futbolista, quién rompió el silencio en sus redes sociales.

Recordemos que tras 4 años de relación, el campeón del mundo decidió terminar con Camila para terminar blanqueando a las pocas semanas su nuevo noviazgo con una íntima amiga de la infancia.

Imagen reciente de Ailén Cova.

Ahora, tanto Alexis como Ailén están disfrutando de unas vacaciones románticas en las Bahamas tras la participación del deportista en la Copa América 2024. Mientras disfruta de su tiempo libre, Cova compartió varias fotos, pero una de ellas tenía una frase que muchos usuarios asumieron que era un palito para Mayan.

Todo comenzó cuando Ailén Cova subió a su cuenta oficial de Instagram una imagen donde se la ve abrazada a Alexis Mac Allister y junto a la publicación escribió: "Fin". Varios seguidores de la joven consideraron que fue una indirecta para Camila Mayan, dando a entender que esa historia llegó a su final.

Qué dijo Cami Mayan sobre las acciones legales que inicio contra Alexis Mac Allister

En un móvil con LAM, la nueva conductora de Luzu detalló sobre su demanda: “Lo que me pasó es que, si hicimos algo juntos o construimos algo juntos, no le veo sentido a que una persona se quede aislada con todo lo que sucede después de eso”.

Por último, Cami Mayan reveló que no quería hacer pública su demanda contra Alexis Mac Allister: "Nunca tuve la intención de que esto se haga público, sé que es incómodo para todos, para mí lo es. Tampoco me gusta tener que hablar mal de otras personas, me parece que no está bueno y no quiero faltar el respeto a nadie".

J.C.C