Lapidario insulto de Cinthia Fernández a Horacio Cabak

Luego de que se conocieran las supuestas infidelidad que cometió Horacio Cabak a su mujer Verónica Soldato, el conductor estuvo en el centro de todos los medios debido a que no habría sido un solo engaño sino varios. Acorralado por la prensa el conductor contrató a Fernando Burlando para que lo asesore y represente ante todo lo que estaba sucediendo. Ayer finalmente la justicia autorizó la medida que impide a los medios de comunicación difundir detalles relacionados con su vida privada y de su separación. Indignada ante un posteo de Horacio en Twtitter, Cinthia Fernández se despachó con un insulto hacía él.

Luego de que Cabak escriba un tweet con la medida, en las redes sociales, se debatió sobre el asunto y Cinthia Fernández no pudo esconder su indignación. La agenlita vio el mensaje en la red del pajarito y le respondió con un durísimo insulto: "Cagón", a lo que el conductor de La Jaula de la Moda, no respondió e hizo la vista gorda y oídos sordos.

Las cosas de a poco van volviendo a su sitio.



Gracias Dr. Fernando Burlando

Gracias Dra. Elba Marcovecchio pic.twitter.com/mdVPcHXLAd — Horacio Cabak (@HoracioCabak) May 3, 2021

Cagon ! — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) May 3, 2021

Cuál es el futuro laboral de Horacio Cabak tras su escandalosa separación

Horacio Cabak atraviesa un momento complicado, luego de que se conocieran las supuestas infidelidades que terminaron con su matrimonio de 27 años, junto a Verónica Soldato.

En medio de su crisis personal, el conductor de la Jaula de la Moda y panelista de Polémica en el Bar está decidiendo qué hacer con su presente laboral en medio de la polémica y las críticas que está recibiendo de distintos sectores, por su infidelidad.

Por estas horas, se conoció que Cabak no estará esta semana en el programa que conduce Mariano Iúdica con el objetivo de no alimentar más la polémica. “Me dijo que no iba a ir a Polémica ni hoy (lunes), ni mañana (martes), ni pasado (mércoles). Ni probablemente en toda la semana”, anticipó Evelyn von Brocke en Intrusos. “Se va a tomar un tiempo hasta que esto se calme, se va a dedicar a su familia, a revincularse, y a pensar. Sobre todo, a pensar”, continuó sobre el presente de Horacio.

“Así que por ahora Horacio Cabak no vuelve a Polémica en el Bar. Por lo menos hasta que termine la ‘ciencia ficción de su vida’. Eso es lo que él siente en este momento. Que le gustaría ir a un programa de televisión a hablar de un montón de cuestiones de lo cotidiano, la vida y el país. Pero se siente involucrado para tener que hablar de su vida, su corazón, de su familia. Él quiere proteger a su familia, por eso no va. No va a ir a Polémica en el Bar porque quiere proteger a su familia y no quiere hablar más de ellas”, cerró la panelista del programa de América.

