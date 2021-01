VIDEO | Juan Gil Navarro reveló que se contagió Coronavirus

Mediante un serio video por intermedio de su cuenta de Instagram, Juan Gil Navarro compartió con sus seguidores el duro momento que atraviesa ya que, hace unas semanas atrás, confirmó, mediante el hisopado correspondiente, que contrajo Coronavirus. En el clip que dura unos tres minutos explicó como se siente y llamó a tomar conciencia sobre una posible segunda ola de contagios.

"Yo no suelo hacer públicas estas cosas, pero dadas las circunstancias me pareció bueno hacer una excepción”, arrancó contando el actor y continuó: "El 22 de diciembre pasado me detectaron COVID y por eso necesité hacer dos cosas. Una, en principio es agradecer a toda la gente del Hospital de Clínicas donde me realizaron el hisopado y especialmente al doctor Gonzalo Lamas, que me siguió durante todos estos días, que afortunadamente pude pasar aquí en mi casa".

Luego pidió conciencia: "Lo segundo, no es un agradecimiento, es una advertencia o un testimonio: no es una gripecita esto, no es algo que se pueda pasar rápido para generar anticuerpos ni ninguna de estas pavadas que estuve escuchando durante estos últimos meses. Es un virus muy fuerte", contó y cerró refiriéndose a que tuvo suerte.

"Yo tuve la suerte de que los primeros seis días fueran nada más que una fiebre intensa, pero he tenido picos de 38, 38.5, que fueron serios y graves. Estar solo durante la madrugada hace que uno se pregunte un montón de cosas que pueden resultar muy temerosas y tuve la suerte, luego de esos seis días, de estar bien. Todavía, sin embargo, no siento el gusto ni tengo olfato".

Mirá el video aquí...