VIDEO | Luisana Lopilato bailó el vals con sus hijos por el día de la madre

La maestra de Noah nos invitó a una video-llamada por el Día de la Madre en Canada , pero la regla fue que teníamos que estar todos de gala 👗, Mis hijos me sorprendieron y me invitaron a bailar y adivinen que ? Me hicieron derretir del amor!! 😍. #mothersday Noahs teacher asked all of us to join a Mother´s Day video-call but the rule was we all had to be dressed-up 👗, My boys surprised me and asked me to dance and you know what ? They melted me!! 😍