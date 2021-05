VIDEO VIRAL | Luisana Lopilato volvió a ser Mia Colucci de Rebelde Way

En la semana en que cumplió 34 años, Luisana Lopilato decidió divertirse un rato con sus fans y revivió a uno de los personajes que la lanzó a la fama: Mia Colucci de Rebelde way, que compartió junto a Camila Bordonaba, Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

A través de un video que compartió en su canal de YouTube, la actriz mostró el proceso mientras volvía a ponerse en la piel del personaje que apareció en la tira juvenil creada por Cris Morena.

Con una peluca morocha y maquillaje acorde, Luisana se fue convirtiendo poco a poco a Mia. "El reencuentro de Mia Colucci del 2000, con Mia Colucci del 2021. ¿Qué opinan?", acotó luego en un posteo que realizó en su cuenta oficial de Instagram en donde se mostró completamente lookeada.



"Hace poco me hicieron un pedido muy especial, que querían verme con el look de Mia Colucci, mi personaje en Rebelde Way", contó la esposa de Michael Bublé en el video.

Fue Samuele “Samu” Miccoli, su estilista italiano, quien se prestó para realizar el cambio de Luisana en Mia. "Me emocioné y disfruté demasiado traer de regreso a este personaje que marcó mi vida y la de tantos. ¡Espero que lo disfruten!", comentó la actriz. "Fueron mis inicios como actriz y ahí me di cuenta que actuar era algo que me gustaba y que quería estudiar para ser cada vez mejor", acotó.

El emotivo mensaje de Michael Bublé para Luisana Lopilato

En la semana en que cumplió años, Michael Bublé no quedó afuera de los festejos de Luisana Lopilato y compartió un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, mi inspiración, mi soporte, mi cómplice, mi alma gemela y la más sexy saxofonista que conocí. Feliz cumpleaños mi amor", escribió el cantante canadiense junto a una tierna postal.

