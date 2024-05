Horas atrás se conoció que Calu Rivero y Aíto de la Rúa están esperando su segundo hijo. La pareja recibió en febrero de 2023 a Tao, su primer hijo, y ahora se habrían embarcado una vez más en el camino de la paternidad. Actualmente, residen en Uruguay y viven una vida alejada de los medios.

Mientras que Rivero ha dejado de lado el modelaje y se dedica a una vida más conectada con lo espiritual, comenzó a desarrollar el podcast Esto me importa. Además, en sus redes sociales suele compartir contenido relacionado con la naturaleza, viajes, familia y más.

Por su parte, Aíto de la Rúa está inmerso en el mundo de los hongos medicinales, un mercado que se le presentó desde Países Bajos y que busca que se desarrolle con más fortaleza para tratar cuestiones relacionadas a la salud mental.

De qué trabaja Aíto de la Rúa

El hijo del expresidente de Argentina trabaja con hongos y trufas psicodélicas con fines medicinales, un negocio que no es legal en Argentina, por lo que lo desarrolla en Países Bajos. “Tenemos una compañía donde investigamos los beneficios que tiene la psilocibina -un componente presente de los hongos alucinógenos- para la salud. Es un tema totalmente terapéutico y está encarado con seriedad no sólo por el Estado holandés, sino por universidades importantes como la Johns Hopkins de Estados Unidos”, explicó en diálogo con Radio 10.

Aíto de la Rúa agregó sobre su actividad: “Cuando me puse a averiguar entendí que acá (por los beneficios de los hongos) había una posible solución a futuro y me dio mucha intriga. Viajé a Holanda, me conecté con gente muy especializada en las universidades, con neurocientíficos, médicos, que finalmente fueron amigos y compañeros de trabajo. Ojalá la ciencia demuestre que puede ayudar, es el único objetivo: colaborar con la salud mental”.