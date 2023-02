Viviana Canosa habló sobre su reciente romance con un político de Juntos por el Cambio: “A este hombre le escatimé”

Luego de su escandalosa renuncia en A24, Viviana Canosa está próxima a estrenar su nuevo programa en LN+. Es por eso que el grupo de noticias le hizo una minuciosa entrevista a la conductora, en donde se sinceró y dio a conocer detalles de su vida amorosa, que hasta ese momento jamás había tocado.

El periodista le preguntó a Canosa sobre los romances con distintos políticos con los que los medios vienen especulando desde el fin de su relación con Alejandro Borensztein en 2018, y si alguno de aquellos rumores fue una realidad en algún momento, incluyendo la teoría que vinculaba a la conductora con el actual presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

“No. Los romances con políticos que sí tuve no los conoce nadie”, contestó tajante.

Viviana Canosa tendrá su propio programa en LN+

Luego, amplió sobre ese lado desconocido de su vida privada: “En los últimos tiempos tuve una relación con alguien de Cambiemos, pero nadie lo va a saber”, reveló, generando aún más dudas que respuestas. “Es una gran persona pero me di cuenta que no estoy en condiciones de dedicarle a un hombre más tiempo que a mi hija”, reflexionó, dando a entender el fin del romance.

“Soy de entregarme cuando me enamoro, pero a este hombre le escatimé. Además, me da mucho pudor”, continuó explicando. A su vez, indicó que si bien el político “la cortejó mucho tiempo”, la relación duró muy pocos meses.

Viviana Canosa.

“Fue el año pasado, él vino muchas veces de invitado a mi programa. De hecho, después de terminar, volvió. Es muy decente y honesto, pero yo no pude”, expresó Viviana Canosa, quien también aseguró: “Hoy no me veo formando pareja, no está en mi cabeza”, depositando todas sus energías en la crianza de su hija Martina.

H.O