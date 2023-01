Viviana Canosa prepara su regreso a las pantallas y en una entrevista que le hizo Marcelo Polino contó detalles de la relación que tiene con su hija Martina, fruto de su relación con Alejandro Borensztein, de quien se separó en octubre de 2019.

Si bien Canosa es muy reservada con su vida sentimental y hasta el momento no se le conoce una nueva pareja, no significa que no tenga pretendientes. La periodista le confesó a Polino que cuando Martina Borensztein advirtió que Viviana hablaba frecuentemente con un hombre la niña tuvo una reacción sorprendente.

Viviana Canosa prepara su regreso a la televisión

Dijo Viviana: “Lo llamó y le dijo ‘vos no te vengas a hacer el novio de mi mamá’. Lo reputeó, le dijo de todo. Yo volví a terapia y después me fui. Pero ella me dice: ‘Mamá, si vos me tenés a mí, ¿para qué querés conocer a alguien?’”, contó “Polino auténtico”.

Viviana Canosa se refirió a Mimi, ese el sobrenombre de Martina, con unas conmovedoras palabras: “Martina heredó lo mejor de los padres. Es brillante, es inteligente y es muy bella por dentro, además de que por fuera es una muñeca. Es buena, es noble, es leal. Y no lo digo porque sea mi hija. Es buena amiga, es buena compañera, es buena nieta, buena sobrina. En ambas familias, la aman todos”.

Y agregó: “Y a mí me da lecciones de vida impresionantes. El año pasado cuando estuve estresada ella me preguntó: ‘Mamá, ¿cuándo te vas a ocupar de vos?’. Yo le digo que es lo mejor de mi vida y ella me dice que la mandó Dios para cuidarme”, concluyó la periodista sobre su hija.

Viviana y su hija Martina

Canosa dijo además en radio “Mitre” que prefiere la soltería y confesó que muchas parejas obstaculizaban su crecimiento profesional. Luego agregó: “Tendría que ser alguien muy especial, un compañero de vida que yo nunca tuve. Yo tuve parejas, pero no sé lo que es estar acompañada de un hombre”, destacó la periodista.