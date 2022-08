Viviana Canosa renunció a su programa en A24: "Diferencias con el canal"

Viviana Canosa sorprendió a sus seguidores al anunciar el viernes a medianoche la renuncia a su programa en A24. La conductora decidió dar un paso al costado luego de haber tenido discrepancias con las autoridades del medio.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Viviana Canosa expresó: "Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica".

Los tweets de Viviana Canosa.

"Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos. También tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar", agregó la periodista.

Para terminar, Canosa sentenció: "No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas"

Los tweets de Viviana Canosa.

La despedida de Viviana Canosa de A24

Con la intención de evidenciar su agradecimiento, la conductora se refirió directamente al canal y a quienes fueron sus compañeros de trabajo: "Agradecemos a A24 por darnos pantalla durante un año y medio. Y a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño".

"Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche", aseguró Viviana Canosa. Y como si eso fuera poco, agregó los nombres de su equipo de trabajo: "Juan Manuel, Dragani Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andres Bombillar".