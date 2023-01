Viviana Canosa renunció a A24 por diferencias políticas con las autoridades del canal. Tras su salida, los productores abrieron Viviana con vos mostrando la silla de la conductora vacía por 10 minutos y lograron altos puntos de rating. En conversación con Marcelo Polino, la conductora reveló cómo se sintió al ver la silla vacía aquel día.

Viviana Canosa había solicitado a su producción pasar al aire un informe que exponía a Sergio Massa, un amigo íntimo del presidente del Grupo América. Tras la negativa por parte del canal, Canosa los acusó de censura y decidió renunciar a su programa sin más explicaciones. “Yo estaba en la casa de mi viejos y le digo a los chicos del grupo de WhatsApp del programa ´Yo no estoy mirando en vivo. Díganme qué está pasando porque si pasa algo groso, yo me infarto´”, contó Viviana en Radio Mitre.

Aquellos 10 minutos de incertidumbre cautivaron la atención del público y obtuvieron 2,6 puntos de rating y alcanzó un pico de 3,2, promedio habitual que tuvo el total del programa. “¡Medía un montón la silla vacía y la musiquita!”, expresó Canosa mientras explicaba que, tras renunciar, hizo un "apagón" de sus redes sociales.

Viviana Canosa en Viviana con vos

Viviana Canosa admitió que se fue en buenos términos del canal, a pesar de las diferencias políticas y las acusaciones de censura. "Me fui bien, después de hecho el dueño del canal me llamó y me agradeció”, contó. Y respecto a esa charla con el representante del grupo, la periodista añadió: “Y yo le agradecí por todo lo que había pasado, me fui en otros términos”, finalizó la conductora que, actualmente, anunció un nuevo espacio en LN+.

El descargo de Ángel de Brito tras la renuncia de Viviana Canosa

Ángel de Brito utilizó la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con el público y un seguidor le consultó qué pensaba de la "censura" a Viviana Canosa. El periodista, fiel a su estilo, expresó: "Cuando la criticamos en 'LAM' este año (2022), llamó a los dueños del canal para que no hablemos mal de ella". "Cuando fue lo del dióxido, su ex Bores llamó a Suar para que dejemos de pegarle. Cuando se metió hace poco conmigo no escuché a nadie decir nada", agregó el periodista sacando a la luz las actitudes de su colega.

