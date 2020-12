Viviana Canosa liquidó a Marcelo Tinelli: "Das vergüenza"

Marcelo Tinelli despidió en las redes sociales a Diego Maradona, que murió el 25 de noviembre, a través de distintos posteos que realizó en su cuenta de Instagram. Pero el último de ellos generó una polémica inesperada dado que un hombre lo acusó al conductor de apropiarse de una historia que le era ajena. Al ver la polémica, Viviana Canosa se mostró furiosa y realizó un descargó contra el conductor.

"El que está al lado es un señor que no es Tinelli. Es un impostor, es una vergüenza a la memoria de Diego Maradona. Hacemos show barato el día del cumple de Diego, que no se podia ni parar. Marcelo le da RT a la mujer "cuando te hicieron bailar la konga (escribió Guillermina Valdés en la imagen)".

"Si vos lo querés a Diego y sos su amigo le decís te quedas a tu casa. ¿Qué ganas con la decadencia de otra persona?. Defiendan a Maradona, chupenla y sigan chupándola", agregó.

"Aunque sea por la memoria de Diego, son una verguenza, la argentina no sale más así macho. No me importa ser polÍticamente incorrecta. A un ídolo no se lo descuida. Este tipo tenia que haber sido despedido en tres días", sentenció.

El sentido mensaje de Marcelo Tinelli para despedir a Diego Maradona

La muerte de Diego Maradona dejó paralizado a todo un país entero y muchas figuras fueron las que expresaron su dolor por la partida del astro. Uno de ellos fue Marcelo Tinelli.

El conductor de ShowMatch se expresó luego de que lo hicieran grandes figuras como Susana Giménez y Mirtha Legrand.

A través de Instagram, Tinelli compartió una foto de antaño en donde se lo ve intentando entrevistar a Maradona. Junto a la imagen en blanco y negro, Marcelo escribió: "Es la peor noticia que podíamos recibir todos los que amamos el fútbol. Y nunca podés prepararte para la peor noticia. Es un momento inexplicable, inabarcable. Habría que inventar palabras nuevas para expresar tanto dolor", comenzó.

"Despedir al amigo Diego es despedir al más grande, al que hizo del fútbol un arte lleno de potrero y corazón. Al fútbol argentino le dió todo lo que tenía, nadie nos regaló tanta alegría, no se guardó nada, fue pura entrega y magia, haciéndonos vivir los momentos más gloriosos", continuó Marcelo en su extenso mensaje.



Luego, con pesar, cerró: "Siento una enorme tristeza, siento como si el fútbol hubiera muerto y la pelota estuviera de luto. En este tiempo tan difícil, quiero mandarle un gran abrazo, de todo corazón, a su familia. Te vamos a extrañar toda la vida. Como vos bien dijiste, Diego, la pelota no se mancha, pero puede largarse a llorar. Hasta siempre, D10S".