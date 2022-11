Tras su abrupta salida del canal de noticias A24 en julio pasado, Viviana Canosa sentencia su futuro en la televisión. La vida le ha dado una oportunidad más y vuelve en el 2023 con un nuevo espacio en LN+, que promete ser tan polémico como fue su ciclo "Viviana con vos".

Canosa el pasado domingo otorgó una entrevista a ese mismo canal de cable, en donde confirmó que será parte de la programación del año que viene, sin embargo, no detalló cómo se llamará el formato. "Si Dios quiere, a partir de febrero voy a estar compartiendo con todos ustedes las noches de LN+, así que estoy muy feliz", contó la periodista en diálogo con Luis Majul.

Asimismo, la comunicadora precisó que irse de A24 "fue una gran decisión", puesto que conocía que tenía "todo para perder y nada para ganar". En esta misma línea, Viviana Canosa confesó que la noticia de tener un nuevo trabajo para el año que viene la ayuda a terminar el 2022 de una forma "más linda". "Lo mío es hacer televisión en 2023 y después no creo que siga haciendo televisión. Creo que mi tiempo en televisión no va a ser tan largo", agregó, dejando entrever que tal vez su contrato con LN+ sea motivado solo por la venidera campaña presidencial.

Con respecto a un futuro en la política, Viviana Canosa reveló que recibió propuestas de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza: "No solo Milei, me ofrecieron todos y me senté con todos a hablar. Los quería escuchar porque me lo venían ofreciendo hace mucho tiempo y la verdad es que no tenía el tiempo para hacerlo", indicó.

De esta manera, Viviana Canosa sentencia su futuro en la televisión y se aleja por los momentos de la política, un área en la que se especuló por varios días luego de su repentina renuncia a A24.