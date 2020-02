Viviana Saccone rompió el silencio sobre los rumores de romance con Maxi Iglesias

Viviana Saccone habló sobre los rumores de romace con Maxi Iglesias, el actor español y su colega en Separadas. De visita en Intrusos, la actriz tuvo una particular reacción cuando le preguntaron sobre el supuesto affaire.

Consultada por Damián Rojo sobre si era ella la mujer que acomáñó al galán a una salida por calle Corrientes, Viviana aseguró: "Sí, era yo. Fuimos a ver una obra de teatro, Kinky Boots", comentó, con una sonrisa.

Tras las miradas complices de los panelistas del ciclo, Saccone se apuró a aclarar: "Por favor, por favor, no. Es mi compañero en la tira, es el único compañero con el que estoy en la tira. Hago de su jefa y recién ahora estoy grabando con Celeste Cid”, aseguró. “Yo estoy sola desde hace dos años. No sé en que situación sentimental está él, pero de verdad, somos buenos compañeros. A él le gusta mucho el teatro y no solo sale conmigo, ha salido con otros compañeros a comer. Es un actor que está trabajando en otro país y somos muy buenos compañeros”, completó, sin lograr conformar a los periodistas que descreyeron sus palabras.

Vale recordar que Viviana terminó hace un tiempo la relación que mantenía con Santiago García Rosa, un joven de 28 años con el que había mantenido una relación bastante estable.