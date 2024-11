Durante la jornada de este jueves tanto Mauro Icardi como Wanda Nara realizaron una serie de posteos en sus cuentas de Instagram, los cuales generaron una gran diversidad comentarios y especulaciones al respecto de lo que viene siendo la disputa judicial entre ellos. Lo cierto es que el jugador profesional subió videos de lo que iba haciendo la conductora de "Bake Off Famosos" en la casa que ambos comparten y ella aclaró en stories de que se presentó con aviso previo a sus abogados. Luego, la modelo habló con "A la tarde" y mencionó que no realizó ninguna violencia de género, entre otras cuestiones y a las horas realizó un posteo en su feed en el que explicó el motivo por el cual no será parte de un gran proyecto de trabajo.

Wanda Nara no será parte de un proyecto al que fue convocada por una multinacional

Wanda Nara y Mauro Icardi continuando siendo parte de nuevos escándalos y polémicas, por lo que este jueves no sería la excepción. La hermana de Zaira Nara manifestó haber ido a buscar pertenencias y ropa de verano a la vivienda de Santa Bárbara, lugar en el que se está hospedando su expareja en su estadía en Buenos Aires, pero el padre de sus hijas se encargó de mostrar todas las actividades que realizó ella, entre las cuales se pudo ver algo relacionado a la estética.

Tras llegar a su departamento, Oliver Quiroz tuvo acceso a la palabra de la excompañera de vida de Maxi López y dio algunas precisiones entre las que se encuentran que no denunció al jugador del Galatasaray de Turquía por violencia de género, si pensara algo "raro" no le dejaría el cuidado de sus herederas y, además, que están separados. Una vez pasada las horas y habiendo dado esta declaración, se encargó de realizar una publicación, en su cuenta de Instagram que posee más de 16 millones de seguidores, tanto en el feed como en stories.

El anuncio de Wanda Nara.

"Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo, para el que había sido contratada por una empresa multinacional", comenzó diciendo Wanda Nara confirmando que se baja de un trabajo para el que fue contratada. Y agregó: "Ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos".

De esta manera, la modelo y expareja de Mauro Icardi no afrontará un nuevo compromiso laboral en medio de lo que es la separación e intervención legal de lo que durante una década fue un matrimonio feliz. Wanda Nara quiere dejar al margen de todo lo judicial a sus hijos e intenta resolver cuestiones legales, se enfoca en su carrera, en su relación con L-Gante, entre otras cosas de su vida personal y cotidiana.

BL