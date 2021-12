Wanda Nara apareció en la televisión y habló de la entrevista de la China Suárez

Wanda Nara dio una entrevista exclusiva en Telefe y habló con Zaira Nara en Flor de equipo.

La empresaria hizo una videollamada con la modelo, quien reemplaza a Flor Peña en el magazine de Telefe. Durante la nota, la esposa de Mauro Icardi no dudó en hablar del escándalo y también opinó sobre la entrevista de la China Suárez y Alejandro Fantino.

Cada uno dice lo que quiere. Me parece perfecto que ella salga a hablar lo que quiera", dijo Wanda Nara en pleno aire. "Yo fui muy sincera con lo que dije, demasiado", disparó luego.

Más adelante, la empresaria hizo énfasis en su relación con Susana Giménez a quien no le prohibió ninguna pregunta. "No soy de decir lo que sea políticamente correcto. Traté de no lastimar a nadie, porque la verdad puede lastimar a muchas personas. Yo puedo hablar de mi entrevista con Susana, lo demás no sé", concluyó.

El pedido de Wanda Nara antes de volver al país

Wanda Nara compartió algunas imágenes en sus redes sociales sobre el posible viaje a Argentina pero despertó interés por un particular pedido.

"Dónde puedo comprar un arbolito y decoración de Navidad en Argentina", escribió en Insta Stories la diosa adelantando su arribo a territorios nacionales.

Wanda cumple 35 años este viernes y espera poder celebrarlo con su familia en Europa. Antes de esta travesía, despertó rumores de separación con Mauro Icardi cuando decidió cambiar su nombre de Instagram y reemplazó el de Wanda Icardi por el de Wanda Nara.