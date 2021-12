Fuerte afirmación de Wanda Nara y Susana Giménez sobre Icardi: "Esta poseído por...".

El martes, Paramount+ emitió la segunda parte del especial que Susana Giménez y Wanda Nara. Luego de haberle dado una entrevista a la diva para hablar de la China Suárez y el affaire con su marido, Mauro Icardi, ahora mostraron: "Susana, invitada de honor", donde se la puede ver paseando con la empresaria por todo París. Pícaras, las dos analizaron el look que suele usar el jugador de fútbol.

Mientras recorrían la casa de Wanda, ella misma expresó: “Sabemos que no va a ser definitiva, porque Mauro ama vivir en el campo". "Anda con la boina esa todo el tiempo, desde que lo llevaste al campo”; señaló la diva. Aunque al parecer el gusto Icardi por la vida rural venía de antes, según el testimonio de su esposa.

“Se enamoró del campo, pero es de siempre igual. Él por tener contratos con marcas, se tenía que vestir con tachas. Y hoy, cuando una marca lo quiere, me dice ‘no, la boina no me la saca ninguna marca’”, agregó la empresaria. “Está poseído por la boina”; concluyó Susana entre risas.

“Le encanta ese look, pero él no quiere ser el dueño del campo, a él le encanta ser el que trabaja en el campo, él ama cortar el pasto, el tractor”, reveló Wanda. “Es el marido ideal”, apuntó la diva, pero la dueña de casa siguió de largo el tema y marcó diferencia. “Yo soy la que le gusta estar en el campo, pero tomar un cafecito...”, finalizó la mediática.

Wanda Nara sorprende día a día y confirma que no hay nada dicho después el escándalo en el que se vio envuelta junto a Mauro Icardi y la China Suárez. Ahora, hizo dos grandes cambios en su perfil de Instagram que llamaron la atención de sus seguidores.

La primera medida fue volver a su apellido de soltera en su user y su perfil; la segunda, borrar algunas de las últimas fotos que había subido con el delantero del PSG.

Sin dar mayores especificaciones, Wanda parece haber querido borrar parte de su pasado, quizás para confirmar lo que ya es un secreto a voces: se divorciará de Icardi.

Sea como sea, la jugada de la modelo y empresaria en redes no pasó desapercibida y Chusmeteando, cuenta dedicada al espectáculo, recopiló el polémico refresh.

