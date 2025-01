Wanda Nara se encuentra en una intensa batalla legal contra Mauro Icardi. Mientras el futbolista disfruta de su nueva relación con la China Suárez, y realiza jugadas estrategias para poder pasar los pedidos de la Justicia, la modelo se reencuentra con sus hijos y se reúne con sus aliados. Hace unos pocos días, una persona muy importante en la vida de la conductora reapareció en escena y ella realizó un almuerzo para recibirlo con los brazos abiertos.

Wanda Nara hizo un asado y tuvo un especial invitado: el detalle que lo demuestra

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un talento. En sus historias de Instagram, mostró que pasaba un divertido momento en la pileta con sus hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Sin embargo, eso se vio interrumpido con la llegada de una persona especial. La modelo compartió una imagen donde se la veía un logro personal, y hubo un detalle detrás que llamó la atención de todos sus seguidores y periodistas.

En una primera historia, mostró su mano, pero estaba sucia. “¿Quién adivina lo que estoy haciendo?”, preguntó la empresaria. Minutos después se pudo saber que se trataba de que había manipulado carbón. Con una foto de ella de espaldas, donde lucía una bikini negra y una pollera de red, Wanda contestó que estaba cocinando asado. Emocionados, sus fanáticos esperaron a la reseña del mismo, que no tardó en llegar con una foto de toda la comida.

“Me salió muy muy bien”, comentó la modelo emocionada. Sin embargo, llamó la atención un detalle al fondo de la foto que Juariu destacó. En su cuenta personal de Instagram, se preguntó si todo estaba volviendo a ser como antes, ya que se veía una mano con un tatuaje de una cruz en el dedo anular. Este le pertenecería a Maxi López, expareja de Wanda Nara y padre de tres de sus hijos, quien llegó a la Argentina unos días atrás.

El futbolista se había reencontrado con la modelo cuando ella estaba de viaje por Europa, con L-Gante. Unos días atrás, aterrizó en Buenos Aires para pasar unas vacaciones con sus hijos. “Chicos, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”, expresó en LAM el deportista.

Sin embargo, el almuerzo que compartieron Maxi López y Wanda Nara dejó la posibilidad de que sea un palito para Mauro Icardi. En un momento donde la batalla entre ambos está cada vez más picante, comienzas a aparecer los enemigos y aliados de los protagonistas. Los usuarios de redes sociales dudan sobre la participación del exesposo de Nara, y cuál sería su nuevo rol.

