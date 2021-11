Wanda Nara compartió un particular escrito en medio de un nuevo capítulo que involucra a Mauro Icardi y La China Suárez. Tras la entrevista con Susana, la mediática dejó sin palabras con una polémica frase en Instagram.

“Esas fotos que no publicás, esas charlas que no mencionás y esas historias que no puedes contar, siempre tienen un valor más especial”, resposteó Wanda Nara en historias de Instagram.

Wanda Nara compartió un sugestivo mensaje en nuevo capítulo del escándalo de Mauro Icardi y La China Suárez

Esto llegó después de las confesiones de ella y Mauro Icardi de la mano de Susana Giménez, quien viajó a París para encontrarse con ellos.

"Yo quería hablar con vos Susana. Fueron tantas cosas. Estamos siempre juntos, estábamos en un campo y yo estaba buscando unas fotos de mi hija y encontré unos chats", comenzó Wanda.

"Al ser dos personas muy conocidas se empezaron a generar muchas versiones. A veces cuando no querés hablar empiezan a inventar. Es el precio que pago por mi impulso. Tenía mi teléfono en la mano y me dio bronca, ira y puse una historia", continuó en su relato.

"Siempre busqué y revisé y tenemos confianza, nosotros empezamos como amigos nuestra relación. A veces él me mostraba los mensajes que le llegaban, yo capaz estaba parturienta y veía esas cosas. Ellos tienen un poder... yo conozco las partes buenas y malas, las cosas no son como se muestran en Instagram", analizó Nara.

Wanda y Susana

"Yo tenía buena relación con ella, mi mirada fue machista con ella y comparto que una mujer pueda ser libre, pero yo soy muy chapada a la antigua en mi pareja. Somos como la familia Ingals. Para mí un mensajito es para divorcio. Una mujer con los valores que tengo yo nunca me hubiera esperado un mensaje algo así", relató sobre su relación.

"Cuando pasó agarré y saqué el primer vuelo que había. Todo el mundo me decía que estaba haciendo un lío, pero en mi pareja esas cosas no pasas. Yo le dije: '¿vos me perdonarías?' Y él me dijo que no", dijo y agregó: "Nosotros teníamos una relación que cualquier cosita nos la contábamos"