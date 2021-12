En el día de ayer, Mauro Icardi lanzó una encuesta en Instagram en la que les consultaba a los seguidores qué le estaba pidiendo su mujer en la foto. Entre las opciones estaba irse de viaje, dormir la siesta o tener un hijo, esta última opción sembró varias dudas que Wanda Nara se encargo de derribar con una historia en la que dejó en claro sus planes.

Con una foto que muestra la evolución de la familia, la modelo y empresaria escribió: “Continuará…”, dejando en claro que en sus planes sí está volver a ser madre.

La historia con la que Wanda Nara confirmó que quiere volver a ser mamá.

Quienes no están muy contentos son los hijos de Wanda que, según contó Zaira Nara en “Flor de equipo”, no quieren saber nada con la idea. “Ayer estaba la bebé de una amiga y estaban los cinco hijos de mi hermana, más los dos míos, y le pregunté a los hijos de Wanda si les gustaría tener otro hermano. Dijeron que no. No quieren. Ninguno quiere. Ya son un montón”, agregó.

Wanda Nara reveló cómo es su intimidad sexual con Mauro Icardi tras el escándalo con La China Suárez

Wanda Nara y Mauro Icardi vuelven a estar en boca de todo el mundo. Ahora, la mediática habló del la intimidad sexual con del futbolista después del escándalo con La China Suárez.

En un mano a mano virtual con su hermana Zaira Nara, la mediática fue consultada sobre su presente de pareja con el futbolista del PSG y sin rodeos, le preguntaron si después del escándalo mejoró su vida sexual con el futbolista. "No, siempre tuvimos buena vida sexual; nunca me mejoró nada", confesó.