Zaira Nara reveló que no le habla a Mauro Icardi

La polémica por la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara con la China Suárez sigue dando que hablar. En esta oportunidad, Zaira Nara volvió a referirse al escándalo en Flor de equipo.

La hermana de la mediática se encuentra reemplazando a Flor Peña en su programa y allí tuvo un momento especial cuando habló en vivo con Wanda. La mediática se comunicó mientras viajaba en auto junto a su esposo y sus hijas pequeñas por las calles de París.



En ese momento, la conductora tuvo un cruce con Icardi y lo chicaneó. “Hola Mau, si querés que te perdone hablás por primera vez acá”, le dijo picante.

“¿Es la primera vez que le dirigís la palabra?”, le consultó Nancy Pazos a Zaira quien con evasivas respondió tajante: “Es la primera vez que le hablo, aunque estoy hablando con Wanda, no con él”.



Cómo está la relación entre Zaira Nara y Mauro Icardi

“La relación de Mauro y Zaira siempre fue muy crítica; Mauro notó un look medio extraño y se lo criticó”, relató Wanda.

“Hasta lo he defendido cuando se fue de gaucho a Louis Vuitton, imaginate”, sumó polémica la menor de las Nara. “Lo único que yo quisiera es que Zaira vuelva al chat donde estábamos con Jaco, Mauro, ella y yo, porque el problema es que tiró la bomba y se fue”, agregó Wanda revelando un detalle que pocos sabían.

“Yo me fui a la m... yo soy así, a mí las cosas me llevan un proceso”, definió Zaira aunque aclaró que no está enojada, más bien "dolida" por la situación que también complicó su relación con su pareja, Jacob Von Plessen.