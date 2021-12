Mauro Icardi sorprendió a Wanda Nara con una millonaria cartera

Wanda Nara y Mauro Icardi están en la Argentina disfrutando de unas vacaciones familiares por las fiestas. Mientras la empresaria está a full con su marca de cosméticos que lanzó con gran éxito semanas atrás, el futbolista la acompaña a donde puede y también pasa tiempo con sus hijos.

Las demostraciones de cariño del jugador del PSG se hicieron habituales luego de que se diera a conocer el affaire que mantuvo con la China Suárez y que estuvo a punto de destrozar su matrimonio con Wanda.



Es por eso que en esta oportunidad, Mauro sorprendió a su esposa con un regalo digno de su estilo: una cartera valuada en 200 mil euros que llegó por la navidad.

"Gracias Santa, fui y soy siempre muy buena", escribió Wanda compartiendo una foto en donde se ven varios paquetes de regalo. La mediática aún no presumió el presente en sus redes sociales, pero faltará oportunidad para que lo haga.



Wanda Nara reveló una mala experiencia en una peluquería de París

Wanda Nara grabó una publicidad para Netflix como parte de la promo por la nueva temporada de “Emily en París”, y allí brindó una entrevista exclusiva a la plataforma en donde reveló una curiosa anécdota que vivió en una peluquería parisina.

“Por la moda. Llegás acá y todo existe, lo que quieras está", comenzó Wanda Nara en su relato. "Es verdad que yo tengo un estilo un poco diferente. Y me ha pasado de ir a la peluquería y que me digan: ´No, no, no, no, mi amor. Ese rubio no es parisino y vos vivís en París´”, dice que le dijeron.

“Y yo dije: ´¡Ay no, por favor, que no me cambie el color porque este color, soy yo!´ Como que tienen el concepto del look de acá, del estilo que usan acá", contó la mediática.