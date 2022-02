Wanda Nara contó en un video cuál es la nacionalidad de sus hijas

Instagram

Wanda Nara divide su vida entre la mujer empresaria y su rol como madre. Es algo ya natural que la famosa nos deje entrar al living de su casa a través de las redes sociales para ver cómo es la dinámica de convivencia que tiene en diversos momentos con su familia.

Hace poco, Wanda Nara sostuvo una interesante conversión junto a su hija Isaballa Icardi. Charlaron de varios temas entre ellos, sobre su nacionalidad, que por un momento pareció confundirse, pero de manera muy inteligente, la niña logró reivindicarse y aclarar su lugar de nacimiento.

Tarde de chicas: Francesa, Isabela y Wanda Nara.

Con un mate de unicornio rosado en mano y muy concentrada en la bebida caliente, Wanda Nara le dijo a su hija. “Ah Vos sos argentina”, a lo que la pequeña le respondió: “Soy de Francia”, pero la esposa de Icardi, rápidamente agregó, “Vos no sos argentina”.

Isabella, con una sonrisa angelical corrigió: “Yo estoy en Francia”. Justo en ese momento, la empresaria le repreguntó, “¿Pero qué sos?”. “De Italia”, agregó la niña. La conversación tomó mayor fuerza, al momento que ambas detallaron sus nacionalidades, incluyendo la de Mauro Icardi.

Momentos en familia.

Las dos hijas de Wanda, Fracesa Icardi de 7 años e Isabella Icardi de 5, ambas nacieron en Italia. Mauro Icardi y Wanda Nara, nacieron en Argentina. Es de ahí que tienen muy arraigada la cultura de tomar mate, por lo que sus raíces argentinas son inculcadas en sus hijos, sin importar el lugar donde nacieron.



¿Isabella Icardi tiene COVID 19?

No, no tiene, pero esa fue una de las preguntas que surgió de la conversación que madre e hija tuvieron en la tarde parisina. “¿Vos tenés Covid 19?”, preguntó Wanda Nara a Isabella. Su respuesta fue directa. “No tengo”. Resulta que en el colegio al que asiste la hija menor de Mauro y Wanda, les hacen test para saber si puede o no asistir a clases presenciales y así mantener la seguridad sanitaria de todos. "Me encanta porque en esta familia cada uno toma su mate", añadió la famosa.

Caminatas nocturnas por París, Francia.

La asistencia a un buen colegio es clave, puesto que potencian las capacidades de los niños. Hace poco la famosa revelo que sus 5 cinco hijos son políglotas, pues escriben en inglés, italiano, francés y castellano. La empresaria había aclarado que cada día sus hijos mejoran en sus lenguajes, a tal punto, que lo dominan mejor que ella.