Wanda Nara reveló los verdaderos motivos por los que dejó París y regresó a Italia

Hace una semana atrás estalló la polémica entre Wanda Nara y Maxi López luego de que ella abandonara París y se trasladara a Italia, uno de los países más afectados del mundo por el Coronavirus, junto a sus hijas, fruto de su amor con Mauro Icardi y Valentino, Constantino, Benedicto, los varones que tuvo con su expareja. La empresaria y modelo justificó la medida diciendo que podía viajar ya que en Milán es donde tiene la residencia la familia, más precisamente en el Lado di Como.

Luego de idas y vueltas mediáticos con López, Wanda explicó a la revista italiana "Chi" por qué tomó esa decisión: “Me acusó de traer a los niños de París a Italia, en el corazón de la pandemia. Pero Maxi sabe muy bien dónde vivimos: no estoy en Como, sino en un pueblo cerca de Como, donde hay muy pocos casos. Y aquí está mi casa, mientras que en París tuve que dejar la que estaba en alquiler porque el contrato expiró. También decidimos regresar consultando con el pediatra”, explicó y continuó...

"Si algo me pasa, prefiero que me pase aquí, en mi casa. Mi país es Italia, que me dio y nos dio todas las cosas hermosas que tenemos, por eso quiero quedarme aquí. También podría haberme tomado un vuelo privado para regresar a Argentina, pero en lugar de eso tomamos dos camionetas desde París, la mía y la de Mauro, dividimos a los niños e hicimos 750 kilómetros, nueve horas y media de viaje, cantando mil millones de canciones sin parar. Era más arriesgado ir a Argentina”.