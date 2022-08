Wanda Nara demostró con pruebas cómo era la relación con Carmen, su exempleada: "Hablemos con la verdad"

El escándalo entre Wanda Nara y su exempleada Carmen, parece no tener fin, pero en esta oportunidad fue la empresaria la que decidió ponerle punto final a las difamaciones y compartió las pruebas correspondientes para demostrar su verdad.

A través de las redes, Wanda Nara expresó: "Ya los dejé hablar demasiado, ahora hablemos con la verdad". Seguido a eso publicó una foto del documento italiano de Carmen, que según la modelo ella misma tramitó, lo que evidencia que no estaba indocumentada como asegura su abogado.

La publicación de Wanda Nara.

Como si eso fuera poco, la esposa de Mauro Icardi publicó una captura de pantalla de la conversación con Carmen donde le manifiesta: "Los mensajes que te mande privados, los mandaste a la prensa, con cómo yo me porté con vos. ¿Me mandas tu pasaporte Carmen? Me siento muy traicionada, no entiendo por qué hacés esto".

En ese mismo chat se ve que la mujer le manda una foto de su pasaporte, con el que le sacaron el pasaje de regreso al país. Eso prueba que era ella quien tenía sus documentos y no Wanda ni su mamá, como se dijo.

Wanda Nara aclaró los tantos sobre la situación de Carmen en su casa

"Quiero aclarar que estoy acá por voluntad propia, que nada se me adeuda por las tareas realizadas y que en este acto recibo de la Sra. Wanda Nara un pasaje para retornar a mi país. Pido disculpas por las molestias que mi proceder ocasionó y gracias por todo", escribió Carmen en una hoja antes de irse de la casa de la modelo.

Con respecto a la habitación donde vivía Carmen, Wanda aseguró: "El dormitorio que mostraron no pertenece a la casa donde vivía la señora. Como ella misma cuenta, su habitación era enorme, con cama de doble".

El papel que escribió Carmen.