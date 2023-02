Wanda Nara demostró su talento culinario: "Desde siempre me encanta cocinar"

Con la cuentra regresiva en marcha para debutar como conductora de Masterchef, Wanda Nara demostró que tiene talento para cocinar. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió una seguidilla de postales de diferentes platos que preparó ella misma.

"Desde siempre me encanta cocinar. Mis emplatados son los peores del mundo mundial, pero nada me detiene nunca", expresó Wanda Nara en primer lugar, dejando en evidencia que conoce bien cuáles son sus fortalezas y debilidades en la cocina.

"Acá la torta me salió morocha y desnivelada (me pasa seguido) por una falla del horno o mía, pero rica igual", agregó la empresaria en referencia a la primera postal en la que sostiene una tarta de manzanas invertida.

Como si eso fuera poco, Wanda señaló: "La sopita del final no recuerdo si la hice yo o es de un restaurante, pero me sale idéntica la de espárragos y la de zapallo más rica no puede ser. La hago que no podrían creerlo".

La reacción de la mamá de Wanda al ver la publicación

Nora Colosimo, mamá de Wanda, apoyó y respaldó lo que dijo su hija y recordó un plato que le cocinó la empresaria en el primer viaje que hizo a Italia. Sin dudas es un sabor que no olvidará jamás, ya que parece haber sido muy especial para ella.

"Tengo q reconocer que cocinas muy rico, casero y con amor siempre tus platos. Yo aún recuerdo los spaghetti y el sabor del pesto genovés que me preparaste el primer día que llegue a tu casa en Génova Italia", expresó Nora.

El comentario de Nora.