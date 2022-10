Wanda Nara fue la invitada de lujo de Red Flag, el ciclo que conduce Grego Rossello, Agustín Franzoni, Belu Lucius y Tuli Acosta por Luzu TV.

La empresaria se animó a los diferentes desafíos que le propusieron en el ciclo y, aunque no dio mayores detalles, confirmó que "está soltera". Aunque no hicieron referencia directa a L-Gante, Grego Rossello aseguró que no podría salir con Wanda Nara por conocer al músico, pero la rubia no "se prendió" en la chicana y dio a entender que no estaba en pareja con nadie.

Wanda Nara dio una entrevista en Luzu TV y confirmó lo que todos esperaban

Durante la entrevista, Wanda Nara también aseguró que le propusieron casamiento más de dos veces. "Me propusieron casamiento como cuatro veces. Uno de mis ex ahora está preso", dijo ante la sorpresa de los presentes.

También, mencionó a Maxi López y contó, sin nombrarlo, que le regaló 200 pares de zapatos. "Como los demás jugadores le llevaron regalos a sus esposas, él me compró un par de zapatos de cada modelo en mi número", aseguró.

El detalle de Wanda Nara que la acerca a L-Gante

A pesar de que no mencionó directamente su relación con L-Gante, desde el sitio Ciudad.com confirmaron que Wanda Nara llegó a la entrevista con uno de los autos de alta gama del cantante.

Se trata de uno de los autos de lujos que el músico tiene en su colección y que le habría prestado a Wanda para poder manejarse con su séquito por la ciudad.

Antes de que la ex de Mauro Icardi usara este vehículo, L-Gante hizo lo suyo y fue a la grabación del programa de Mirtha Legrand con uno de los autos de Wanda. Según informaron, el líder de Cumbia 420 llegó a los estudios en un Land Rover Range modelo 2013 en color blanco, un auto valuado en U$S36000 que pertenecería a la rubia.