Aseguran que Wanda Nara y L-Gante tendrán un encuentro romántico en París

Wanda Nara y L-Gante continúan siendo noticia.

En el programa de este martes de Socios del Espectáculo, se dio a conocer una nueva información de la ¿pareja?

Si bien ellos aún no lo confirmaron, el el ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dijeron que sí. Incluso aseguraron que el entorno del cantante comentó que "nunca lo vieron así".

"Llega temprano a grabar y dejó de fumar", señalaron.

Fue Luli Fernández quien luego contó que Wanda Nara y L-Gante se van a encontrar en París.

Primero, la panelista indicó: "Wanda tiene que hacer unas cositas en Italia así que no nos sorprenda que L-Gante viaje a visitarla".

Luego, se corrigió: "El encuentro no va a ser en Italia, va a ser en París".

Por su parte, Mariana Brey comentó: "En el mismo lugar que se encontraron la China e Icardi", haciendo referencia al Wandagate.

Wanda Nara y L-Gante enfrentaron juntos los rumores de embarazo

Desde Punta del Este, este fin de semana Wanda Nara comenzó a hacer un Vivo en su Instagram con la compañía de fondo de sus amigos Kennys Palacios y Flor Mellino.

Luego apareció Zaira Nara que salía de darse un baño de espuma.

Los cuatro están en Punta del Este y la empresaria aprovechó para responder preguntas de sus seguidores. Al rato, se sumó desde su casa L-Gante.

Una de las consultas que hicieron los presentes fue si Wanda Nara está embarazada.

"No, no estoy embarazada. Dejen de preguntar eso", respondió la ex de Mauro Icardi.

"¿Quién da esas confirmaciones?", preguntó L-Gante por su parte. "Kennys", contestó Wanda Nara en chiste.

De esta manera, la empresaria y el cantante negaron el rumor de que estarían esperando un hijo.