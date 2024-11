La polémica que rodea a la expareja de Wanda Nara y Mauro Icardi, parece ser un problema que no tiene fin. Esta vez, el nuevo capítulo de la novela dramática entre los dos está relacionado con los bienes en común. Por un lado, ella reclama lo correspondiente legalmente, por el otro, él se negaría a sus pedidos. Entre guerras judiciales, denuncias de desalojo, videos en secreto y el romance con L-Gante, la relación entre la conductora y el papá de sus hijas, siempre encuentra un nuevo motivo para generar polémica.

La polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi ahora involucra conflictos económicos.

La cifra millonaria que le habría pedido Wanda Nara a Mauro Icardi para la cuota alimentaria

Wanda Nara y Mauro Icardi, gracias a los trabajos mediáticos de la conductora y al talento del futbolista, viven una vida de lujos. Pero con un divorcio de por medio, esa vida se ve obligada a ser dividida. Los involucrados cuentan con distintos bienes para repartir, como los seis departamentos en el Chateau Libertador y las tres propiedades en alquiler en Italia, de los cuales ella recibiría el monto de los alquileres.

Ahora, se suma otro problema, que incluye abogadas y Justicia: la cuota alimentaria. Por un lado, Ana Rosenfeld, la defensora de la conductora, afirma que el jugador de fútbol no estaría pagando lo que le corresponde por la cuota alimentaria de sus hijas, Isabella y Francesca.

Wanda Nara le reclama una cifra millonaria a Mauro Icardi.

Pero, desde el lado de Mauro Icardi, afirman que el futbolista estaría pagando 50 mil dólares por mes. Sin embargo, para Wanda no parece ser suficiente y su reclamo es mucho más alto que lo aseguran desde el lado de él. Los panelistas de Intrusos (América) contaron cuál es la cifra millonaria que podría estar reclamando la mediática. "Wanda pidió una suma extraordinaria de dinero, 300 mil dólares, en concepto de cuota alimentaria. Wanda está utilizando plata de los alquileres para pagar gastos extras, lo que Icardi no paga de cuota alimentaria", contó Guido Záffora.

A su vez, la conductora, Flor de la V, agregó que la empresaria cobra 18 mil euros por una de las propiedades italianas, 8 mil euros por otra y 7 mil euros más por un domicilio distinto. Además, sumó que en Argentina cobra 7.500 dólares más por dos propiedades diferentes. “¿Eso no le alcanza?”, se cuestionó Flor.

Por su parte, Guido Záffora detalló que Mauro Icardi no solo no quiere pagar la cifra solicitada por Wanda, sino que va a pagar “lo que le dice la Justicia” y que por eso la empresaria se queda con todos los alquileres: "Él considera que esto es de los dos y ella está usando el dinero para pagar los gastos extras de sus hijas. Considera que lo que le pide es una locura y no lo quiere pagar y que la Justicia fije un monto. Es lo que dicen las abogadas".

Al mismo tiempo, mencionaron que el delantero de Galatasaray se quedó con algunos autos que pertenecían a los dos, y que esa parece ser la razón por la cual Wanda se compró una camioneta en Argentina.

Wanda Nara y Mauro Icardi: una polémica sin fin.

Aunque la información es bastante completa, sobre el final, los periodistas afirmaron un nuevo motivo mediático que agregaría más suspenso a la polémica. Ahora, confirman que cuando se dio la discusión en el Chateau Libertador, que desencadenó en una denuncia de desalojo y otra por violencia de género, “Icardi se habría quedado con 70 mil dólares de la caja fuerte de Wanda Nara” de dicho departamento.

En este sentido, la disputa económica de los papás de Francesa e Isabella parece empezar para no terminar. Por el lado de la empresaria se pide plata, por el lado del futbolista se le niega y por el lado de la Justicia todavía no se confirma ninguna cifra.

VFT