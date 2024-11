En medio de la turbulenta separación de Mauro Icardi y el escándalo mediático que la rodea, Wanda Nara rompió el silencio y aclaró los rumores de un supuesto embarazo. Durante un encuentro con la prensa, la empresaria y conductora de Bake Off Argentina desmintió tajantemente las especulaciones y aprovechó la ocasión para hablar sobre su estado de salud.

“De salud estoy muy bien, aunque tengo un poco de fiebre. Me tomé un ibuprofeno y vine igual a trabajar”, ​​señaló Wanda, dejando claro su compromiso laboral. Sin embargo, no ocultó su molestia con la conducta de los medios, que han hecho circular información dudosa sobre su vida privada y familiar.

“Trato de no ver la tele porque todo lo que dicen los medios es mentira, desde el embarazo que me inventaron, que mis hijos repitieron de año, que me van a hacer cámara Gesell, no puedo empezar por una porque son todas mentiras”, lanzó picante la modelo, en medio de una multitud de periodistas buscaban su palabra.

La empresaria también dedicó un momento para aclarar su postura como madre. “Me agota tener que salir a desmentir cosas. Yo ni estaba embarazada, ni voy a exponer a mis hijos a que repitan de año. Como mamá, me conocen. Pueden hablar de mí lo que quieran, pero siempre prioricé a mis hijos”, sentenció.

Wanda Nara y L-Gante: cómo está su relación en medio del escándalo

En medio del ida y vuelta con los periodistas, Wanda fue consultada sobre su relación con L-Gante. Sin entrar en detalles, se limitó a responder: “Estamos muy bien, gracias”, dejando en el aire cualquier otra interpretación sobre el vínculo entre ambos.

Finalmente, Wanda Nara reflexionó sobre el precio de la fama y la exposición mediática. “Es el precio de la fama, lo tengo que pagar, lo estoy pagando y está bien. Me alegra que les dé rating, porque si no, no me dedicarían tanto tiempo”, declaró con una mezcla de resignación y sarcasmo.