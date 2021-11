Mientras la China Suárez viaja a Madrid, Wanda Nara y Mauro Icardi, aparentemente reconciliados, se fueron de de vacaciones. Una vez instalados en Dubai, la mediática compartió una particular foto en donde se la ve en micro bikini y una particular frase.

"Soy lo que soy por como soy ", escribió Wanda Nara ante sus millones de seguidores. Allí se la ve a la rubia usando una microbikini de Fendi y un pantalón desde la habitación del lujoso hotel en donde se hospeda en Emiratos Árabes.

Wanda Nara en Dubai: El particular posteo en micro bikini junto a una lapidaria frase

Rápidamente el posteo recibió miles de likes y comentarios. Pero el que más destacó fue el de Mauro Icardi, quien solo se limitó a comentar: "Hermosa".

Qué dicen los chats que tiene Wanda Nara de Benjamín Vicuña donde destroza a la China Suárez

En medio del Wandagate, el triángulo amoroso entre Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara siguen apareciendo detalles.

La empresaria y representante del futbolista del PSG se habría comunicado con Benjamín Vicuña, exesposo de la actriz y habría guardado la conversación como para tener como evidencia en un futuro. Ahora, ¿Qué dice ese mensaje?

Según explicaron en Intrusos, Wanda guardó la conversación como un salvoconducto porque el chileno "se fue de boca" y él ahora "desmiente" el exabrupto que habría tenido contra la actriz.

Comentaron que este tema tiene preocupado al actor y que no desea que ese material se haga público. “Me llama la atención que una mujer levante un teléfono y llame a la supuesta amante. Eso ya me impresiona”, dijo Adrián Pallares, uno de los conductores del programa haciendo referencia al llamado de Wanda Nara a la China Suárez.

“Una mujer que ya llamó antes a Vicuña”, aportó Paula Varela y agregó que " Wanda tiene guardadas conversaciones. Me dijeron: ‘Wanda tiene el registro de sus conversaciones con Vicuña’".