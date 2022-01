Wanda Nara explicó los motivos por los que sale sin maquillaje a hacer las compras

Instagram

Wanda Nara estuvo hace poco en el país y generó un increíble revuelo con cada actividad que hizo durante su estadía. La modelo tuvo mucho trabajo y eso hace que esté la mayoría de las veces de punta en blanco, maquillada y peinada, sin embargo, eso no es así a diario en su cotidanidad.

Se hizo viral una postal de un seguidor que la encontró en la calle, la reconoció, le pidió una foto y se terminó haciendo viral porque Wanda Nara estaba a cara lavada, sin una gota de maquillaje y con el cabello al natural, como cualquier mujer que sale de su casa a hacer la compras al super.

La foto viral

En diálogo con Revista Gente, Wanda Nara se refirió a la foto viral y aclaró lo siguiente: "Los argentinos conocen mi historia. Saben que empecé de la nada, que vengo de un hogar de trabajadores. Si bien fui a un colegio privado y vacacioné en Punta del Este, crecí un poco de abajo. No me ven como la hija de un empresario, alguien conocido, una heredera".

Como si esto fuera poco, Wanda Nara agregó: "Se me sigue notando de donde vengo. El otro día me sacaron una foto la que estaba de compras y todos vieron a una mujer normal. No estoy montada", evidenciando que ella vive su vida con normalidad y que sólo se arregla cuanto tiene que trabajar, o asistir a algún evento, al igual que el común de la gente.

Wanda Nara

Con respecto a lo de vivir siempre arreglada, Wanda Nara aclaró que hay famosas que están siempre montadas, sin embargo, ella, particularmente, prefiere hacerlo solo cuando quiere pertenecer al medio, ya que siente que es una mujer como cualquier otra. Su forma de tomarse las cosas hace que los demás empaticen con ella.

Wanda Nara recalca que debido a que puede ser una mujer común y corriente como una mujer que pertenece al medio con todos los chiches, hace que la llamen para hacer todo tipo de trabajos, desde las marcas mas populares, hasta las más exclusivas, que son inalcanzables para otras personalidades del ambiente.

Wanda al natural