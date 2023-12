Wanda Nara y su bailarín, Pasquale La Rocca, se consagraron campeones del Bailando con las Estrellas de Italia. La conductora levantó la copa frente al público que la eligió muy por encima de sus contrincantes Simona Ventura y Samuel Peron.

Cabe reconocer que era el voto del público el que definía quién ganaba el certamen de baile, por lo que Wanda Nara y su bailarín hicieron campaña en las redes pidiéndole a la gente que los vote. Así fue como consiguió el 70% de los votos.

La emotiva consagración de Wanda Nara y Pasquale La Rocca

Al ritmo de "We Are The Champions" de Queen y una lluvia de estrellas doradas y blancas que caían sobre la pareja campeona, Wanda Nara y Pasquale La Rocca alzaron el inmenso trofeo que ganaron. La conductora no pudo contener las lágrimas y agradeció por tan emotivo momento.

Seguido a eso y fiel a su estilo, Wanda Nara se bajó del podio para tomar una de las botellas de champagne, sacudirla y así mojar a los conductores del programa en señal de festejo. El público le demostró una vez más que la apoya de manera incondicional.