Wanda Nara habló de la denuncia y sobre la posibilidad de volver a la Argentina

Luego de que saliera a la luz que Wanda Nara había sido denunciada por dejar que sus hijos la fotografíen en bikini o "con poca ropa", la empresaria se prestó a un ida y vuelta con sus seguidores y habló no sólo del tema, sino que también expresó un gran deseo que siempre tiene presente: El de volver a vivir en la Argentina.

Ante la pregunta de una seguidora sobre la supuesta denuncia ella fue categórica: “No me hicieron ninguna denuncia de nada. Otra mentira más de las tantas.”, aseguró. También habló sobre cómo es su vida en París, cómo se organizan las tareas de la casa, sobre la crianza de sus hijos y finalmente sobre sus ganas de volver al país.

¿Volverías a la Argentina? le preguntaron y ella escribió: “Esta pregunta se repite mucho. Me fui hace 12 años, mis hijos son todos italianos, es difícil imaginármelo. Pero todo puede suceder. Yo me lo puedo imaginar porque amo a mi país. Mis hijos no tanto, porque crecieron en Europa pero creo que para ellos podría ser diferente. Pero son nenes que están acostumbrados a todo. Se adaptan a todo y les inculqué el amor y respeto por Argentina”.