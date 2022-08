Wanda Nara habló de las cirugías y reveló por qué no pasaría por un quirófano

Wanda Nara sigue su vida con mucha tranquilidad pese al escándalo que protagonizó con su exempleada y los rumores de crisis con Mauro Icardi.

Desde sus vacaciones en Ibiza, la mediática abrió la cajita de preguntas y estuvo charlando con sus fans. Una de las consultas que recibió la blonda tuvo que ver con las cirugías plásticas.

Uno de sus seguidores le consultó si era "pro cirugías" y Wanda aseguró que jamás entraría a un quirófano por algo estético.

"Después de ser mamá, no entraría nunca a un quirófano por algo estético", dijo la modelo y aclaró: "Me da pánico, las 5 personitas más importantes de mi vida esperando fuera por si pasa algo".

Wanda Nara rompió el silencio sobre cómo atraviesa el mal momento que vive por el conflicto con Carmen

Una de las preguntas más frecuentes que recibió Wanda en las redes fue cómo hace para aguantar todo lo que se dice de ella, por lo que la empresaria expresó: "Es todo tan alejado de la realidad que es más lo que me sorprende que lo que me pueda enojar".

Como si eso fuera poco, también manifestó: "En el fondo siento que la mayordía me conoce". "Me duele cuando utilizan a personas inocentes porque muchas veces las consecuencias de la exposición sin sentido o con el único propósito de perjudicar e injuriar, perjudica mucho al que las hace que no tiene experiencia en este medio", agregó Wanda.