Wanda Nara habló de Mauro Icardi en la televisión italiana: “Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mi”

La mediática que revoluciona los medios, Wanda Nara, estuvo presente en una entrevista de la televisión italiana, donde tuvo una charla intima en el ciclo Belve de Francesca Fagnani. Lo cierto es que la empresaria habló de su relación con Mauro Icardi, y si bien algunos tenían pensado que la pareja se encontraba separada por la distancia y los rumores de divorcio, la hermana de Zaira Nara confirmo que se encuentra junto al jugador Mauro Icardi.

En la entrevista, la periodista le pregunto a la empresaria como iba su relación con el futbolista: “¿Siguen juntos?”. Ante esta pregunta, Wanda dejó muy en claro que ellos son una familia y que “siempre van a estar juntos”. “Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia”, aseguró la hermana mayor de Wanda Nara.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Luego, agregó: “Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida”.

Wanda sobre el amor de Mauro

La entrevista se iba dando bien, hasta incluso habló de como se enamoró el jugador de ella y dijo: “Mauro se enamoró de mí no en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama”. Luego, la conductora recordó y llevó a la entrevista el affaire que tuvo el jugador con la actriz, La China Suarez, y Wanda respondio: “No me lo creía, no sé qué pasó, es una historia tan larga…”, reconoció. Y agregó: “Cualquier mujer se enoja si ve estas cosas pero yo estoy acostumbrada, muchos cortejan a Mauro Icardi”.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por otro lado, también dio detalles de algunos de los costosos regalos que le hizo Icardi, como el costoso bolso de Himalaya Birkin, exclusivo de 300 mil euros, que lo tiene Jennifer Lopez, Kim Kardashain y la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez y agregó: “Icardi me compró un bolso de 300 mil euros para eso. Ese bolso me lo guardo, si es posible duermo en el”. Para cerrar, agregó: “Mi esposo tiene más miedo de perderme que de divorciarse. Hoy somos felices, yo soy feliz hasta en los malos momentos. Siempre busco la forma de ser feliz”.

