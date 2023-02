Wanda Nara se sacó el anillo de casada en su primer video de TikTok

Wanda Nara tiene un don único para manejar las redes sociales y generar polémica con cada interacción. Es por eso que resultaba extraño que la mediática no haya incursionado en la plataforma más popular de los últimos años: TikTok. Sin embargo, Wanda finalmente decidió probarla y puede decirse que ya es toda una experta en la materia.

Durante el fin de semana de carnaval, en el que estuvo disfrutando de Brasil junto a su hermana Zaira, la empresaria aprovechó para crearse un perfil en la aplicación y comenzar a compartir sus primeras creaciones. Como no podía ser de otra forma, uno de los primeros videos que subió incluye una fuerte referencia a su exmarido, Mauro Icardi.

Wanda Nara.

Wanda apostó por realizar el challenge de la canción “Marisola Remix” para una de sus primeras apariciones en Tiktok. Vistiendo una bata blanca y viéndose muy relajada, se grabó realizando los movimientos al ritmo de la canción y, llegando al final del video, decide sacarse el anillo de compromiso, claramente apuntando contra Icardi.

Este no fue el único guiño que la hermana de Zaira le dedicó a sus exparejas, sino que también contestó preguntas hechas por su estilista, Kenny Palacios. La idea del video se basaba en mantener la Coca Cola que llevaba en su boca por la mayor cantidad de tiempo, mientras Wanda respondía asintiendo o negando con la cabeza. En la primera pregunta, Kenny le preguntó si estaba soltera, a lo que Wanda respondió afirmativamente. Para la segunda consulta, se le preguntó si había sido infiel alguna vez. En un principio, Nara lo negó rotundamente, pero luego la estilista le retrucó: “¿Estás segura?”. La ex de Mauro Icardi no se pudo contener la risa y escupió la bebida que tenía en su boca.

En tan solo tres días, la empresaria, que se encuentra como @wandaentiktok en la red social, ya sumó más de 185 mil seguidores. Wanda ya compartió muchísimos videos en el poco tiempo que se encuentra activa y está mostrando de todo, desde momentos íntimos de sus viajes y fiestas con Sebastián Yatra, hasta looks de maquillaje realizados con su marca personal.

