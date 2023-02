Ángel de Brito reveló que Wanda Nara se reconcilió con Mauro Icardi

Ángel de Brito reveló que Wanda Nara se reconcilió con su ex pareja, el futbolista Mauro Icardi.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista le dio la posibilidad a sus seguidores de hacerle preguntas, con el hashtag #angelresponde. “Wanda y L Gante? En qué quedó todo?”, le preguntó alguien, en referencia al rumor de romance entre la empresaria y el cantante. “Wanda volvió con Icardi. Anoche estaban cenando juntos”, disparó de Brito.

El rumor viene de la época en la que Wanda había cortado con Mauro Icardi, quien fue su marido y es el padre de sus dos hijas, Isabella y Francesca.

Al poco tiempo, Wanda comenzó a ser muy vista con L-Gante, con quien filmó un videoclip con varias escenas hot. Incluso hubo muchas muestras de amor en redes. En una oportunidad, cuando la empresaria se tiño de morocha, hizo la pregunta en redes: “¿Qué hacemos con esta morocha? ¿Digo con este morocho? ¿Se queda? ¿O se va?”. Y entre los comentarios llamó la atención el del cantante: “Decile que se quede”, escribió. “Me quedo, me quedo, me quedé”, respondió Wanda.

Sin embargo, Wanda Nara siempre negó el romance, alegando que L-Gante y ella solo eran amigos. “Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”, le dijo en una entrevista a los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, en alusión a L-Gante.

Así, Wanda e Icardi se reconciliaron definitivamente luego de varios rumores de que había habido un acercamiento. La primera gran crisis de la pareja fue el famoso triángulo amoroso recordado como “wandagate”; que los tuvo de protagonistas a Wanda, Icardi y a la actriz Eugenia “China” Suárez.

China Suárez, la mujer que durante un momento fue la más odiada por Wanda.

El "wandagate": el escándalo que cambió todo para Wanda Nara, Mauro Icardi y la China

Todo empezó cuando Mauro Icardi le mandó un mensaje privado por Instagram a La China Suárez pensando que ella jamás le iba a contestar. Pero no fue así, Eugenia tomó su celular y respondió.

“Él inició la conversación y pensó que nunca le iba a contestar. Empezaron a hablar. Él nunca definía y ella lo apuraba. Fue una previa larga, de charlas e intercambios de videos. A él le gustó y ella lo apuró”, contó Yanina Latorre en LAM en ese entonces.

Wanda luciendo su nuevo pelo morocho.

En cuanto al encuentro concreto, que se dio en el exclusivo y lujoso hotel cinco estrellas Le Royal Monceau, a metros del Arco del Triunfo y a 15 minutos del estadio del PSG, Yanina contó que “Icardi tenía fiebre y se sentía mal” y que “le regaló a la China la camiseta rosa del PSG”. Finalmente no concretaron nada y Mauro se retiró del hotel sintiéndose mal.

Sin embargo, Wanda vio estos mensajes y todo explotó por los aires. "Otra familia más que te cargaste por zorra", publicó Nara en ese momento en su cuenta de instagram. Y así comenzó el famoso "wandagate".