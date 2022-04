Wanda Nara hizo su descargo públicamente y se defendió: "Me molesta que se metan con..."

En medio de la polémica por la segunda temporada del Wandagate, Wanda Nara decidió romper el silencio y responderle a quienes critican su trabajo. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la modelo contó su verdad.

Wanda Nara comenzó diciendo: "Me levanté con muchas noticias que no son verdad, generalmente no contesto, pero a veces dicen que el que calla otorga, bueno igual no me importa eso. Me molesta que se metan con el laburo, porque si hay algo que hace mi empresa es dar trabajo".

Wanda Nara en su local del Abasto

Pero eso no es todo, ya que la esposa de Mauro Icardi desarrolló su idea en tres puntos: "Punto número uno, son uno de los mejores, por no decir los mejores del país, los labiales nuestros. Tienen ácido hialuronico y ningún cosmético en Argentina había logrado la fórmula que tenemos nosotros. Es verdad que a veces no tienen tanto perfume, pero justamente lo hacemos para no agregar tanto químico y que sean un poco más naturales a pesar de tener hialuronico y darte ese efecto de engrosarte los labios".

Para desmentir rumores de competencia con otras líneas de maquillaje nacional, Wanda Nara expresó: "Punto número dos, apoyo a todas las empresas". De esa forma dejó en claro que su intención no es perjudicar el trabajo de nadie, como tampoco quiere que se metan con el de ella.

El último punto no lo grabó en video, sino que directamente lo escribió: "Punto número tres, feliz por mi nuevo y segundo local en Buenos Aires, en el cual trabajará otro enorme grupo de personas que nos envió su curriculum". Así, evidenció que volvió a emplear a quienes le acercaron su solicitud de empleo.