Wanda Nara emitió hoy un comunicado oficial por medio de su cuenta de Instagram donde apuntó contra su exempleada, la señora Carmen Cisnero, conocida en los últimos días de manera mediática por afirmar, en audios filtrados, que estaba desesperada y prácticamente abandona en la casa de campo de Milán, Italia, de la empresaria.

“En virtud de las manifestaciones públicas y las constantes amenazas mediáticas realizadas por la Sra. María Carmen Cisnero Reboledo, las cuales incluye: “Seguir fabulando sobre intimidades mías, de mi familia y en especial de mis hijos menores”, y dado el interés que ha despertado esta Sra. en los medios de comunicación, les hago saber que nada se le adeuda por ningún concepto derivado de su estadía en Italia”, dice la primera parte del comunicado oficial de Wanda Nara.

Wanda Nara iniciará acciones legales contra su exempleada Carmen Cisnero.

“La misma ha permanecido voluntariamente en dicho país, recibiendo atención médica, incluyendo gastos médicos y estéticos, también las 4 dosis de vacuna Covid que muestran el no abandono en ningún momento”, avanza el texto de la empresaria.

Durante su breve paso por Argentina, Wanda Nara fue consultada por este tema, pero aseguró que Carmen era una persona de confianza, casi de la familia y afirmó que adicional al sueldo, tenía disponible una tarjeta de crédito para consumir en alimentación por mes hasta 600 euros para ella sola.

Continuando con su comunicado, la modelo afirmó: “... Incluyendo personal que la asistía, acompañaba y esperaba en cada trámite o visita médica. He gestionado documentación italiana y pasaporte de su país de nacimiento, además de sus gastos personales que fueron cubiertos por mí. Atento las falsedades por ella manifestadas y la propagación de sus falacias, iniciaré acciones judiciales en Italia, donde ya consta un proceso judicial en su contra. Estas acciones tienen por objeto no generar más daño y preservar la verdad de la información.

Carmen Cisnero llegó a la Argentina y tuvo ataques de pánico

La exempleada de Wanda Nara abordó ayer el avión desde Italia que la trajo a Buenos Aires en un vuelo de más de 13 horas. A las afueras del aeropuerto Ezeiza la esperó el móvil de Mañanísima, de Ciudad Magazine, donde habló con Pampito.

Estresada por el viaje y angustiada por lo que se habla de ella y la mediatización de esta situación que la sobrepasada, Carmen se negó a dar declaraciones puntuales sobre Wanda Nara, pero sumó que, Nora Colosimo, madre de la empresaria, la despidió en Italia, y allí, en el aeropuerto debió ser asistida, pues tenía ataques de pánico.

"Ayer, en el aeropuerto de Italia, me sentí remal. Se me aflojaron. Una señora del lugar me dijo que me sentara y me trajo agua. Me dio un ataque de pánico. Estuve remal", contó Carmen.

Pampito le preguntó a Carmen si iba a extrañar a la familia, y su respuesta fue clara: "A los nenes sí, pero nada más. Ya está". La exempleada de Wanda Nara aseguró que está a la espera de que le depositen el dinero, pero no sabe el monto, por lo que Pampito dijo al aire, que el abogado Alejandro Cipolla le ofrecía sus servicios profesionales para asesorarla y que no la estafen.