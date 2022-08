Resulta que Wanda Nara compartió un par de historias en las que se muestra muy cómoda, en primera clase, arriba de un avión, mostrando la vista y parte de lo que tiene consigo en el vuelo, pero de fondo, para armonizar la historia, suena “Bandido”.

¿Quién canta este tema? Bueno, lo hace Rusherking en compañía de otros cantantes amigos. Al ser Rusherking el novio de la China Suárez, los seguidores de la actriz tomaron esto como una provocación, pues es como si la actriz, apareciera mañana con una remera del PSG y el número 9 ¿Muy fuerte, verdad?, pero en la serie Wanda Gate todo puede pasar y la historia parece no tener fin.

Wanda Nara le devolvió la chicana a la China Suárez y fue directo por Rusherking.

Recordemos que hace solo unos días, Wanda Nara dijo que tenía mucho éxito y que no le importaba tener sus kilitos demás, lo cual está perfecto y se aplaude, y agregó en su posteo: “Recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente, nadie sube una foto donde se ve mal…”.

Y en el mismo posteo, Wanda dijo: “Todos los que tenemos la posibilidad ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero eso no son muy instagrameables”. ¿Qué pasó después? Bueno, la China Suárez sube desde su auto, comiendo pizza, desafiando así, que ella sí sube esas fotos, no instagrameables”.

Parece que las dos juegan verse las redes una de la otra y a mandarse picantes metamensajes en códigos que entienden muy bien y que sus fans y la prensa ya leen con claridad.

Wanda Nara dejó Ibiza para volver a Argentina.

Tras varios días de sol y playa en Ibiza, Wanda Nara retorna a la Argentina, y así dejó ver la nostalgia que esto le genera. “De esto al frío sin escala. Pero, qué felicidad me da mi País”, escribió en cuenta de Instagram, con una de las fotos que se tomó en sus vacaciones.

Wanda Nara tiene sentimientos encontrados, pues, por un lado, está la felicidad de poderse encontrar con la gente que ama y extraña en Buenos Aires, y, por otro lado, está el hecho de tener que dejar el verano europeo para adentrarse al intenso frío de este lado del mundo.